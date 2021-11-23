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Новости 19:35

Бастрыкин считает, что Моргенштерн "торгует наркотиками"

фото ЗакС политика Бастрыкин считает, что Моргенштерн "торгует наркотиками"

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин вольно интерпретировал действия популярного рэпера Моргенштерна, в чьих песнях регулярно усматривают пропаганду употребления наркотиков. Этой темы высокопоставленный силовик коснулся, рассуждая о моральном климате в стране в рамках видеоконференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

"Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", - приводит слова Бастрыкина РИА "Новости".

После этой реплики спикер упрекнул собеседников в порой излишнем, с его точки зрения, гуманизме: "а мы все сидим и рассуждаем, что <...> права человека нарушать нельзя".

Напомним, что на прошлой неделе СК приступил к проверке творчества Моргенштерна, заподозрив исполнителя в склонении несовершеннолетней аудитории к потреблению психоактивных веществ. Ранее вокруг его имени уже случались скандалы, связанные с наркотиками: например, разговор на эту тему с видеоблогером Юрием Дудем привел к административному штрафу для последнего. Штрафовали нынешним летом и самого рэпера, усмотрев пропаганду наркотиков в двух его произведениях.


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