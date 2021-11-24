Суд отказался восстанавливать в должности профессора, уволенного после заявлений о непризнании Холокоста

Калининский районный суд Петербурга не стал удовлетворять иск профессора Владимира Матвеева к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с требованием восстановить его в должности, информирует объединённая пресс-служба судов города.

Матвеев настаивал на незаконности выпущенного РАНХиГС приказа о расторжении с ним трудового договора.

В феврале, напомним, он лишился работы как в академии, так и СПбГЭУ, после озвученных в ходе преподавательского вебинара заявлений об отрицании преступлений нацистов против евреев. Позднее прокуратура возбудила уголовное дело о реабилитации нацизма.

Матвеев оспаривал своё увольнение за аморальный поступок (пункт 8 статьи 81 Трудового кодекса).

"Суд указал, что под аморальным поступком следует понимать любое виновное действие или бездействие работника, выполняющего воспитательные функции, которое нарушает нормы морали и нравственности", — указано в сообщении судебной пресс-службы.

Суд в итоге признал увольнение профессора законным. Матвеев подал апелляцию.