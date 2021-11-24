Депутаты утвердили бюджет Петербурга на 2022 год с дефицитом в 80,7 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга окончательно приняли бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. К третьему чтению бюджетно-финансовый комитет парламента подготовил юридико-технические поправки, сообщил глава комитета Михаил Барышников.

В окончательной редакции документа доход бюджета Петербурга в 2022 году утвержден в 890,8 млрд рублей. Расходы должны составить 971,5 млрд рублей, а дефицит – 80,7 млрд рублей, следует из законопроекта.

За бюджет проголосовал 41 депутат, против оказался только один. Воздержаться решили семь парламентариев.

Ранее оппозиционные фракции внесли свои поправки к бюджету, но большинство депутатов ЗакСа их не одобрили. "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" свои предложения не вносили. При рассмотрении документа во втором чтении ЗакС одобрил только поправки губернатора Петербурга Александра Беглова. Он увеличил суммы на доходы и расходы, из-за чего вырос дефицит бюджета.

София Саттарова