ЗакС одобрил только губернаторскую поправку к бюджету Петербурга

Депутаты Законодательного собрания 17 ноября приняли во втором чтении проект бюджета Петербурга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Парламентское большинство согласилось одобрить только поправку губернатора Александра Беглова.

Своим предложением глава города увеличил прогноз по доходам на 16,4 млрд рублей, а по расходам - на 53,4 млрд. Доходная часть бюджета составила 890,8 млрд, расходная - 971,5 млрд рублей. Дефицит увеличился с 43,8 до 80,7 млрд.

Беглов существенно увеличивает расходы на развитие особой экономической зоны "Санкт-Петербург", выделяет дополнительные средства на закупку медицинского оборудования, перераспределяет приоритеты в развитии метростроения. Подробнее о предложениях главы города читайте в материале ЗАКС.Ру.

За поправку Беглова проголосовали 44 депутата, против - трое. Один воздержался.

"Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" свои предложения на голосование не вносили. Все остальные поправки были отклонены. Оппозиционные фракции, в частности, выступали за выделение средств на софинансирование фонда капитального ремонта с целью не допустить увеличения взносов на капремонт с населения в 2022 году. Губернатор Беглов своей поправкой предусмотрел 3 млрд рублей для фонда. Именно эту сумму ранее просил жилищный комитет.

"Яблоко" и "Справедливая Россия - За правду" свои поправки об увеличении софинансирования фонда отозвали, но КПРФ настояла на еще большем выделении средств.

- Поправкой губернатора все потребности жилищного комитета удовлетворены. Заявок на большую сумму не поступало, - заявил на это финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов.

КПРФ и "Яблоко" также предлагали выделить субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Первые - за счет резервного фонда. Вторые - за счет сокращения расходов на оформление города к праздникам.

"Справедливая Россия - За правду" выступила за выделение дополнительных средств на содержание дорог и закупку новой уборочной техники. Смольный предложение не поддержал.

Отдельными поправками СРЗП и "Яблоко" выступили за сокращение объема софинансирования строительства "СКА Арены". Вырученные деньги предлагалось направить на социальные нужды.

Собственную поправку внес "яблочник" Борис Вишневский. Он предложил увеличить финансирование создания велодорожек за счет сокращения расходов на новые парковки.

Большинство поправок оппозиционеров поддерживали 12 депутатов. Остальные парламентарии не голосовали вообще и тем самым блокировали принятие. Голосование велось не в поименном режиме.

Сергей Еремеев