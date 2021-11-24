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Новости 11:55

Екатерина Шульман предрекает коммунисту Рашкину большое политическое будущее

фото ЗакС политика Екатерина Шульман предрекает коммунисту Рашкину большое политическое будущее

Скандал вокруг депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, спустя месяц после задержания признавшегося в убийстве лося на охоте, способен лишь добавить ему политических очков, полагает российский политолог Екатерина Шульман. Несмотря на угрозу лишения депутатской неприкосновенности, политическое будущее, по ее оценке, у Рашкина "прекрасное совершенно", в том числе и по причине растущей популярности коммунистов.

"Он из этой партии самый радикал, таким образом, свободен от обвинений, что он соглашатель и системщик, а чем дальше, тем эти обвинения будут больше вредить политическому успеху. Он очевидным образом пострадал за то, что он выводил народ на протесты. Он пострадал за такое, что, в общем, не считается, насколько я понимаю, в широких народных массах каким-то радикальным грехом: его не поймали на золотом унитазе, он не приставал к малолетним детям", - рассудила она в авторской радиопрограмме.

Согласно ее ходу мысли, общественное мнение в споре Рашкина и органов власти будет на стороне политика, поскольку в обобщенном варианте оно может звучать примерно так: "эти сами делают гораздо хуже, а к нему примотались". При этом политолог видит потенциальный успех дальнейшей карьеры депутата как под брендом КПРФ, так и вне его.

Напомним, что коммуниста задержали в Саратовской области в конце октября, найдя в багажнике тушу лося. Несколько недель Рашкин отрицал факт своей охоты на животное. В понедельник думская комиссия по мандатным вопросам рекомендовала лишить его депутатского иммунитета.


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