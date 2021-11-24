Екатерина Шульман предрекает коммунисту Рашкину большое политическое будущее

Скандал вокруг депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, спустя месяц после задержания признавшегося в убийстве лося на охоте, способен лишь добавить ему политических очков, полагает российский политолог Екатерина Шульман. Несмотря на угрозу лишения депутатской неприкосновенности, политическое будущее, по ее оценке, у Рашкина "прекрасное совершенно", в том числе и по причине растущей популярности коммунистов.

"Он из этой партии самый радикал, таким образом, свободен от обвинений, что он соглашатель и системщик, а чем дальше, тем эти обвинения будут больше вредить политическому успеху. Он очевидным образом пострадал за то, что он выводил народ на протесты. Он пострадал за такое, что, в общем, не считается, насколько я понимаю, в широких народных массах каким-то радикальным грехом: его не поймали на золотом унитазе, он не приставал к малолетним детям", - рассудила она в авторской радиопрограмме.

Согласно ее ходу мысли, общественное мнение в споре Рашкина и органов власти будет на стороне политика, поскольку в обобщенном варианте оно может звучать примерно так: "эти сами делают гораздо хуже, а к нему примотались". При этом политолог видит потенциальный успех дальнейшей карьеры депутата как под брендом КПРФ, так и вне его.

Напомним, что коммуниста задержали в Саратовской области в конце октября, найдя в багажнике тушу лося. Несколько недель Рашкин отрицал факт своей охоты на животное. В понедельник думская комиссия по мандатным вопросам рекомендовала лишить его депутатского иммунитета.