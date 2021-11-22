Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, передает РБК. Вопрос об этом Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 25 ноября.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев напомнил, что решение Госдумы о снятии неприкосновенности с Рашкина не означает автоматическое лишение мандата, передает "Интерфакс". Такое может произойти, только если Генпрокуратура обратится по этому вопросу в думу.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура хочет добиться запрета определенных действий Рашкину. Представитель ведомства утверждал, что депутат "не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления" и может оказать влияние на свидетелей.

Транспортная полиция остановила Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике в Саратовской области 29 октября. Позже в лесу нашли оружие с документами на имя депутата.

Рашкин сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге. Однако позже на своем YouTube-канале признался, что убил лося. По его словам, его пригласили на охоту друзья, и он спутал лося с кабаном.