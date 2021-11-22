ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:22

Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

фото ЗакС политика Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала снять неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, передает РБК. Вопрос об этом Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 25 ноября.

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев напомнил, что решение Госдумы о снятии неприкосновенности с Рашкина не означает автоматическое лишение мандата, передает "Интерфакс". Такое может произойти, только если Генпрокуратура обратится по этому вопросу в думу.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура хочет добиться запрета определенных действий Рашкину. Представитель ведомства утверждал, что депутат "не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления" и может оказать влияние на свидетелей.

Транспортная полиция остановила Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике в Саратовской области 29 октября. Позже в лесу нашли оружие с документами на имя депутата.

Рашкин сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге. Однако позже на своем YouTube-канале признался, что убил лося. По его словам, его пригласили на охоту друзья, и он спутал лося с кабаном.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама