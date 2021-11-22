Генпрокуратура попросит назначить Рашкину запрет определенных действий по делу о незаконной охоте

Генпрокуратура просит Госдуму дать согласие на проведение следственных действий с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным по делу о незаконной охоте в Саратовской области, передает РБК.

Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что ведомство намерено добиваться избрания Рашкину меры пресечения в виде запрета определенных действий. Бочкарев утверждает, что Рашкин "не сотрудничал со следствием, давал ложные и запутывающие органы правопорядка показания, вводил общественность в заблуждение, не выдал на месте преступления образцы для сравнительного исследования и, более того, скрыл орудие преступления", а еще хорошо знает свидетелей и может оказать на них влияние.

Бочкарев в своем докладе отметил, что в охоте участвовали несколько человек, но ружье было только у Рашкина. По словам представителя прокуратуры, квота на охоту в том хозяйстве не могла быть выдана "из-за тяжелого положения животного мира".

22 ноября думская комиссия по мандатным вопросам рассматривает представление Генпрокуратуры о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Этот вопрос также будет поднят на пленарном заседании Госдумы 25 ноября.

Рашкин в видеообращении на своем YouTube-канале признался, что убил лося в Саратовской области. Он говорил, что его пригласили на охоту друзья, и он спутал лося с кабаном.