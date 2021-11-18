"Я оказался введённым в заблуждение": Коммунист Рашкин признался в убийстве лося

Спустя три недели думский парламентарий от фракции КПРФ Валерий Рашкин выпустил видеоотчёт, в котором признался в убийстве лося в Саратовской области. Запись опубликована на YouTube-канале коммуниста.

Рашкин сообщил, что пойти на охоту ему предложили друзья, заверившие его в наличии всех необходимых для этого документов. При этом "на дело" коммунист пошёл один: увидев животное в кустах, он дважды выстрелил. Лишь после депутат понял, что попал в лося. Чётко понять, что за существо перед ним, он сразу не смог из-за непогоды. Плюс ко всему, Рашкин заявил, что перед охотой не пил спиртного.

После случившегося Рашкин, по его словам, сам разделал тушу, однако, поняв, что сам увезти её не сможет, поехал за одним из друзей: с ним он впоследствии и погрузил тело убитого животного в машину, после чего его настигли силовики. Свой автомобиль он дал осмотреть без сопротивления, поскольку был уверен в законности происходящего. При этом правоохранители, увидев тушу разделанного лося, заявили, что в данных местах на этих животных охотиться нельзя.

"Я оказался введённым в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня", - отчитался Рашкин.

Депутат также добавил, что приехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после тяжелых думских выборов и последовавших за ними протестов.

Напомним, 29 октября Рашкина задержала транспортная полиция, обнаружившая в ходе осмотра автомобиля разделанную тушу лося внутри. Позже в близлежащем лесу силовики нашли оружие с документами на имя депутата. Коммунист сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге.

17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить коммуниста Рашкина депутатской неприкосновенности.

Фото: скриншот YouTube-канала Валерия Рашкина