ТАСС: Законопроект о QR-кодах в общественных местах хотят рассмотреть в декабре

Проект законотворческой инициативы, предполагающей введение QR-кодов для поездок на транспорте и посещения публичных мест, будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме уже в декабре, делится ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Напомним, что в случае своего принятия документ установит переходный период до 1 февраля, когда вместо QR-кода об иммунизации от коронавируса на входе в самолеты, поезда, торговые центры, непродовольственные магазины, культурные и спортивные учреждения достаточно будет предъявить свежий ПЦР-тест. После 1 февраля попасть во все обозначенные места можно будет только после предъявления QR-кода.

Добавим также, что начиная с 15 ноября петербуржцам нужны QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе, чтобы попасть в фитнес-клубы, развлекательные заведения, спортивные, культурные мероприятия и другие места.

Пока планируется, что с 1 декабря эти коды понадобятся везде, кроме продуктовых магазинов, точек с товарами первой необходимости, автозаправок и аптек. По некоторой информации, Смольный может отсрочить эту меру до конца новогодних каникул.