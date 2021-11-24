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Новости 13:27

В Кремле оценили инициативу врачей, предложивших антиваксерам побывать в "красных зонах"

фото ЗакС политика В Кремле оценили инициативу врачей, предложивших антиваксерам побывать в "красных зонах"

В Кремле одобрили идею главных врачей ряда российских больниц, предложивших противникам COVID-прививок посетить "красные зоны" и морги медучреждений и воочию убедиться в том, как там обстоят дела.

"По-прежнему остается, слава Богу, не широкий, а скорее, все-таки ограниченный круг людей, который пессимистически относится к вакцинам. Есть круг людей, которые, за взятки нарушая закон, покупают поддельные сертификаты о вакцинации, что является преступлением. И во всем мире это определенный фиксированный круг людей. Вот именно к таким людям и обращен призыв наших героев-врачей, тех врачей, которые уже два года борются с COVID, спасают наши жизни", - высказал своё мнение кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В числе реципиентов письма медиков указаны в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, певец Юрий Лоза, музыкант Константин Кинчев и другие видные российские деятели.

В КПРФ, в свою очередь, уже отозвались на предложение врачей.


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