"Зюганов и так постоянно в красной зоне": В КПРФ ответили на призывы врачей посетить ковидные больницы

В КПРФ были удивлены попаданию лидера компартии Геннадия Зюганова в перечень лиц, призывающих к отказу от COVID-вакцинации: список знаменитостей содержится в обращении главврачей ковидных больниц к антипрививочникам.

"Геннадий Андреевич — не противник вакцинации, он сам прививался два раза. И он не призывает не вакцинировать", — приводит Znak.com комментарий депутата Госдумы, пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко.

Отвечая на адресованный Зюганову призыв посетить красную зону ковидной больницы, Ющенко заявил, что "Зюганов и так постоянно в красной зоне: вся страна — красная зона".

Обращение к антиваксерам записали главные врачи 11 российских больниц от Москвы до Ханты-Мансийска.

В числе реципиентов письма медиков указаны в том числе председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, певец Юрий Лоза, музыкант Константин Кинчев и другие видные российские деятели.

Фото: сайт Кремля