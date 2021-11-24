С 20 декабря в Петербурге откроются ёлочные базары

Начиная с 20 декабря петербуржцы смогут приобрести живые новогодние ёлки на базарах, информирует комитет имущественных отношений.

Адреса верифицированных торговых точек будут опубликованы ближе к обозначенной дате. В 2020 году в Северной столице функционировали свыше 70 базаров, на данный момент КИО заключил 54 договора.

По окончании периода торговли предприниматели обязаны будут самостоятельно привести в порядок территорию, на которой она осуществлялась. Если горожане обнаружат свалку ненужных елей, они могут уведомить районную администрацию, КИО или ГАТИ.

Напомним, ранее в Смольном сообщили, что на украшение города к празднованию Нового, 2022 года будет потрачено 480 млн рублей.