"Вирус начался с ЕР": Депутат-коммунист позвал Проценко посмотреть, как "умирают больницы в Зауралье"

Депутат Курганской городской думы от КПРФ Яков Сидоров записал обращение в ответ на адресованные антипрививочникам призывы российских врачей посетить "красные зоны" больниц и переполненные морги.

В частности, коммунист пригласил главного врача столичной Коммунарки Дениса Проценко на экскурсию в Зауралье.

"У нас вирус начался не с ковида, а с „Единой России". Если вы принципиальный мужик, приезжайте к нам сюда и посмотрите, как у нас тут умирают больницы, села, аптеки закрываются", - высказался Сидоров.

Открытое письмо медиков было опубликовано в СМИ днём ранее, 24 ноября. Его реципиентами выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и другие именитые россияне, которых медики сочли противниками вакцинации.

"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по „красным зонам", реанимациям и патологическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать", - сообщалось в письме врачей.

Добавим также, что в КПРФ, в свою очередь, уже отреагировали на послание медиков.

Фото: Яков Сидоров / "ВКонтакте"