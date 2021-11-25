Заслуженного тренера РФ Ильина удалили с заседания суда за отказ надеть маску

Заслуженный тренер РФ Александр Ильин был удалён с заседания суда, где должны были рассмотреть административный протокол в его отношении, за отказ надеть на лицо маску, информирует пресс-служба судебных инстанций Петербурга.

В зал вызвали полицейских, однако появление правоохранителей не побудило Ильина надеть СИЗ, в связи с чем его увезли в отдел для составления нового протокола по статье о "невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

На заседании 25 ноября суд должен был рассмотреть составленный на тренера протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Александра Ильина и его подопечную, чемпионку Европы по плаванию Виталину Симонову задержали в петербургском аэропорту "Пулково" 22 ноября: поводом опять же стал отказ Ильина надевать маску. В итоге он получил протокол, а вот пловчиха стала фигуранткой уголовного дела по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).