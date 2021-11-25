Власти Кузбасса подтвердили гибель 11 горняков при аварии в шахте "Листвяжная"

При аварии на шахте в Кузбассе погибли 11 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

По последним данным, из 285 рабочих, которые были в шахте "Листвяжная", на поверхность подняли 239, в шахте остаются 46 человек. В больницы доставили 43 пострадавших, четверо их них – в тяжелом состоянии.

Власти Кузбасса сообщили, что семьям погибших и пострадавшим окажут помощь. Программы по ее оказанию уже подготовлены, их озвучат после того, как найдут всех горняков.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. По словам Пескова, Путин получил доклад от Цивилева и говорил по телефону с врио МЧС Александром Чуприяном, и тот по поручению отправился в Кемерово.

Утром 25 ноября в одном из вентиляционных штреков шахты произошел взрыв. Оставшиеся горняки не могут сами выйти из-за сильного задымления. СК возбудил уголовное дело.