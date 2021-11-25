Путин уволил главу ФСИН Калашникова: новым стал генерал Аркадий Гостев

Президент России снял с должности руководителя Федеральной службы исполнения наказний РФ Александра Калашникова, сообщается на сайте Кремля.

Новым начальником ФСИН стал генерал Аркадий Гостев, ранее занимавший пост замглавы МВД РФ.

Добавим, увольнение Клашникова произошло на фоне распространения видеозаписей с пытками заключенных в российских тюрьмах, которые публикует правозащитный проект Gulagu.net.

Александр Калашников стал во главе спецслужбы не так давно - в ноябре 2019 года. Тогда в числе своих первостепенных задач он называл искоренение пыток в колониях.