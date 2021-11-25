Горсуд поддержал мундепа МО "Лиговка-Ямская" в иске о защите чести и достоинства к главе округа

Петербургский городской суд 25 ноября утвердил решение Невского районного суда об удовлетворении иска муниципального депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова к главе округа Вадиму Войтановскому, сообщил ЗАКС.Ру Изотов.

- Первый суд мы выиграли, но Войтановский пошел в апелляцию. Они сами не явились сегодня на заседание. Судья встала на нашу сторону и подтвердила решение суда первой инстанции, - рассказал Изотов.

Теперь Войтановский должен выплатить депутату компенсацию морального ущерба в размере 1 рубль. Кроме того, глава МО должен будет оплатить судебные издержки Изотова: затраты на юриста, экспертизу и услуги нотариуса.

Напомним, в конце марта 2021 года Невский районный суд удовлетворил иск Изотова к Войтановскому. Поводом для разбирательства стал пост в группе главы муниципалитета "ВКонтакте", в котором Изотова обвиняли в намерении "проникнуть в кабинеты сотрудников местной администрации и захватить важные документы", а также в работе на структуры оппозиционера Алексея Навального. Суд признал эти сведения несоответствующими действительности.

Конфликт в муниципальном совете МО "Лиговка-Ямская" продолжается с 2019 года. Муниципалы пытаются добиться отставки Войтановского, но не могут провести правомочное заседание, так как помещение местной администрации закрыто уже несколько месяцев. Из-за непроведения собраний совету грозит роспуск. В начале сентября 2021 года депутат Михаил Шабалкин обратился в прокуратуру с соответствующим заявлением.

Константин Леньков