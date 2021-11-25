Муниципал
ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 12:59

Горсуд поддержал мундепа МО "Лиговка-Ямская" в иске о защите чести и достоинства к главе округа

фото ЗакС политика Горсуд поддержал мундепа МО "Лиговка-Ямская" в иске о защите чести и достоинства к главе округа

Петербургский городской суд 25 ноября утвердил решение Невского районного суда об удовлетворении иска муниципального депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова к главе округа Вадиму Войтановскому, сообщил ЗАКС.Ру Изотов. 

- Первый суд мы выиграли, но Войтановский пошел в апелляцию. Они сами не явились сегодня на заседание. Судья встала на нашу сторону и подтвердила решение суда первой инстанции, - рассказал Изотов. 

Теперь Войтановский должен выплатить депутату компенсацию морального ущерба в размере 1 рубль. Кроме того, глава МО должен будет оплатить судебные издержки Изотова: затраты на юриста, экспертизу и услуги нотариуса. 

Напомним, в конце марта 2021 года Невский районный суд удовлетворил иск Изотова к Войтановскому. Поводом для разбирательства стал пост в группе главы муниципалитета "ВКонтакте", в котором Изотова обвиняли в намерении "проникнуть в кабинеты сотрудников местной администрации и захватить важные документы", а также в работе на структуры оппозиционера Алексея Навального.  Суд признал эти сведения несоответствующими действительности. 

Конфликт в муниципальном совете МО "Лиговка-Ямская" продолжается с 2019 года. Муниципалы пытаются добиться отставки Войтановского, но не могут провести правомочное заседание, так как помещение местной администрации закрыто уже несколько месяцев. Из-за непроведения собраний совету грозит роспуск. В начале сентября 2021 года депутат Михаил Шабалкин обратился в прокуратуру с соответствующим заявлением. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Лиговка-Ямская
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Войтановский Вадим Николаевич
Изотов Александр Викторович
Упоминаемые персоны
Войтановский Вадим Николаевич
Изотов Александр Викторович

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама