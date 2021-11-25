Генпрокурор поручил проверить безопасность и охрану труда в Кузбассе после ЧП в шахте

Генпрокурор Игорь Краснов поручил провести проверку после происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, при котором погибли 11 горняков, сообщили в ведомстве.

В Кузбасс отправился замгенпрокурора Дмитрий Демешин, чтобы координировать работу правоохранительных органов и органов контроля по оказанию помощи работникам шахты, ликвидации последствий задымления и выяснению причин случившегося. Краснов поручил проверить, как исполнялось законодательство об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе, к проверке хотят привлечь силы Ростехнадзора и МЧС.

Утром 25 ноября в одном из вентиляционных штреков шахты произошел взрыв. В шахте находились 285 горняков, часть из них не могли сами выйти из-за сильного задымления. СК возбудил уголовное дело.