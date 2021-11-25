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Новости 13:57

Суд отказался продлевать сроки, данные собственнику на восстановление "Невской мануфактуры"

фото ЗакС политика Суд отказался продлевать сроки, данные собственнику на восстановление "Невской мануфактуры"

В Петербурге суд не стал продлевать сроки, данные собственнику сгоревшего памятника архитектуры "Невская мануфактура" на его восстановление, информирует 78.ru.

Ранее владельцу здания дали полгода на проведение противоаварийных работ и 50 месяцев - на реставрацию объекта. При этом собственник "Невской мануфактуры" с выделенным временем категорически был не согласен, заявляя что не сумеет закончить столь сложное восстановление памятника вовремя.

Заново изучив материалы дела, суд отклонил апелляционную жалобу, оставив решение предыдущей инстанции в силе.

Ранее владельца "Невской мануфактуры" оштрафовали на 1 млн рублей за халатное отношение к памятнику архитектуры.

Напомним, пожар произошёл в комплексе исторических зданий на Октябрьской набережной 12 апреля 2021 года. Почти полностью сгоревшие дома пришлось тушить несколько суток, в том числе с применением военной авиации.

В результате сильнейшего пожара в отношении руководства АО возбудили сразу три уголовных дела, а гендиректора и его заместителя отправили в СИЗО. В ходе тушения один пожарный погиб и несколько его коллег пострадали.


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