Генпрокурор заявил о достаточных основаниях привлечь Рашкина за незаконную охоту

Генпрокурор Игорь Краснов считает, что есть достаточно оснований привлечь депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к ответственности по статье о незаконной охоте, передаёт "Интерфакс". Напомним, Генпрокуратура просит Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

"Для постановки вопроса об уголовной ответственности Рашкина и без его чистосердечного признания достаточно оснований", — сказал Краснов.

Он отметил, что это подтверждается протоколами осмотров места происшествия, заключениями биологической, генетической и баллистической экспертиз, показаниями свидетелей. По мнению Краснова, полученные доказательства "прямо указывают на совершение Рашкиным преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота в составе группы лиц)". Генпрокурор заявил, что Рашкин "отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления, очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком".

Краснов отметил, что Рашкин — охотник с двадцатилетним стажем и не мог не знать правил ведения охоты, в том числе о разрешении на неё.

Транспортная полиция остановила Рашкина с разделанной тушей лося в багажнике в Саратовской области 29 октября. Позже в лесу нашли оружие с документами на имя депутата.

Рашкин сразу после инцидента утверждал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное на дороге. Однако позже на своем YouTube-канале признался, что убил лося. По его словам, его пригласили на охоту друзья, и он спутал лося с кабаном.