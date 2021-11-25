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Новости 17:53

Северная Осетия первой из регионов не поддержала законопроект о введении QR-кодов по всей России

фото ЗакС политика Северная Осетия первой из регионов не поддержала законопроект о введении QR-кодов по всей России

Депутаты парламента Северной Осетии не поддержали в достаточном количестве федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, передает "Интерфакс".

Чтобы законопроект был одобрен, проголосовать за должны были 35 парламентариев. Однако документ набрал 30 голосов за, 12 — против, четверо депутатов воздержались.

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о введении системы QR-кодов, которые выдают после вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания. Первый прописывает порядок доступа по коду в рестораны, непродовольственные магазины, на массовые мероприятия, в учреждения культуры и т. д. Второй законопроект вводит QR-коды для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Федеральный законопроект о QR-кодах, кроме Челябинска, поддержали парламенты в Татарстане, Ингушетии, Башкирии, Брянске, Перми, Нижнем Новгороде, Приморье, Новосибирске и других. В Челябинске противники кодов попытались прорваться в местный закс.

 


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