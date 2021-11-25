Противники ввода QR-кодов в Челябинске попытались прорваться в здание заксобрания

Несколько десятков противников введения QR-кодов в Челябинской области попытались прорваться через охрану местного заксобрания, сообщает 74.ru.

Челябинский парламент, как и другие в регионах, рассматривает федеральный законопроект о повсеместном введении доступа в объекты по QR-кодам, которые выдают вакцинированным от коронавируса или недавно переболевшим. Некоторые противники этого законопроекта пришли с требованиями отставки спикера Александра Лазарева. В здание прибыли несколько нарядов полиции.

Znak.com сообщает, что в ходе стычки подрались активистка из Миасса Валентина Комкова и охранник закса. Успокаивать стороны пришлось главе местного комитета по соцполитике Сергею Буякову.

Федеральный законопроект о QR-кодах, кроме Челябинска, поддержали парламенты в Татарстане, Ингушетии, Башкирии, Брянске, Перми, Нижнем Новгороде, Приморье, Новосибирске и других.