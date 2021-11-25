ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:17

Противники ввода QR-кодов в Челябинске попытались прорваться в здание заксобрания

фото ЗакС политика Противники ввода QR-кодов в Челябинске попытались прорваться в здание заксобрания

Несколько десятков противников введения QR-кодов в Челябинской области попытались прорваться через охрану местного заксобрания, сообщает 74.ru.

Челябинский парламент, как и другие в регионах, рассматривает федеральный законопроект о повсеместном введении доступа в объекты по QR-кодам, которые выдают вакцинированным от коронавируса или недавно переболевшим. Некоторые противники этого законопроекта пришли с требованиями отставки спикера Александра Лазарева. В здание прибыли несколько нарядов полиции.

Znak.com сообщает, что в ходе стычки подрались активистка из Миасса Валентина Комкова и охранник закса. Успокаивать стороны пришлось главе местного комитета по соцполитике Сергею Буякову.

Федеральный законопроект о QR-кодах, кроме Челябинска, поддержали парламенты в Татарстане, Ингушетии, Башкирии, Брянске, Перми, Нижнем Новгороде, Приморье, Новосибирске и других. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама