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Прокуратура намерена выдать предостережение активисту Врански из-за встречи работников "Метростроя"

фото ЗакС политика Прокуратура намерена выдать предостережение активисту Врански из-за встречи работников "Метростроя"

Петербургский активист Красимир Врански 25 ноября сообщил ЗАКС.Ру, что прокуратура Кировского района хочет выдать ему предостережение в связи с планируемой встречей бывших работников обанкротившегося АО "Метрострой", желающих привлечь внимание к долгам по зарплате. 

- Помощник прокурора Кировского района мне позвонил, говорит, что у них есть представление для меня по поводу встречи метростроевцев у Смольного. Я ответил, что ни при чем, что иду туда как журналист. Тем не менее, попросили прийти, - рассказал Врански. 

Сотрудники прокуратуры собираются посетить его днем 26 ноября. Врански отметил, что не имеет никакого отношения к организации собрания и не знаком с рабочими "Метростроя". 

Предложение собраться у Смольного появилось 20 ноября в группе "ВКонтакте", посвященной АО "Метрострой". В комментариях к публикации около 40 человек заявили о готовности посетить мероприятие. Они хотят добиться от предыдущего работодателя положенных выплат. В конце августа 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал организацию банкротом. Сотрудники компании перешли на работу в "Метрострой Северной столицы". 

Константин Леньков


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