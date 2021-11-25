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Новости 18:24

Смольный решил не поднимать взносы на капремонт домов в 2022 году

фото ЗакС политика Смольный решил не поднимать взносы на капремонт домов в 2022 году

Смольный подготовил проект постановления, согласно которому взносы на капремонт в 2022 году останутся на нынешнем уровне, документ опубликован на сайте городского правительства.

Ставки составят от 11 до 12 рублей для разных типов домов. Самая маленькая ставка будет для кирпичных домов 1970-1980 годов постройки, самая большая, 12 — для дореволюционных домов с лифтом и новостроек после 1980 года постройки с многослойными ограждающими конструкциями с лифтом.

Летом в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга представители жилищного комитета заявляли, что если из казны будет выделено 3 млрд рублей, то поднимать взносы на капремонт не придется. Эту сумму губернатор Александр Беглов выделил в рамках поправки ко второму чтению бюджета. Предложение главы города одобрил бюджетно-финансовый комитет. 

При этом в комитете финансов допускали, что, несмотря на эти средства, взносы могут увеличиться.


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