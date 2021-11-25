Экс-глава штаба Навального* в Петербурге Михайлов получил статус свидетеля по делу ФБК*

Бывшего координатора штаба Навального* в Петербурге Дениса Михайлова вечером 25 ноября допросили в Следственном комитете. Он сообщил ЗАКС.Ру, что проходит свидетелем по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в декабре 2020 года в отношении Алексея Навального и "иных лиц".

"Закончили допрос. Все прошло достаточно быстро. Получил статус свидетеля по делу о мошенничестве. Как я понял из разговора, это далеко не последний мой допрос. Остаюсь в России, подробности будут позднее", - написал Михайлов в своем Telegram-канале.

Денис Михайлов возглавлял штаб Навального* до 2019 года. В феврале 2019 года Михайлова и участника движения "Весна" Богдана Литвина обязали выплатить 7,3 млн рублей за порчу газона во время акции протеста в Петербурге "Он вам не Царь".

Уголовное дело о мошенничестве в отношении Навального и его соратников возбудили в конце 2020 года. По версии следствия, из собранных 588 млн рублей через пожертвования ФБК* и другим структурам оппозиционера более 365 млн якобы могли быть потрачены на личные цели.

Ранее страну покинула Ирина Фатьянова, возглавляющая петербургский штаб* до признания структур Навального экстремистскими организациями.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Константин Леньков