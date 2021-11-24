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Новости 9:22

"Мне грустно и больно": Экс-глава штаба Навального* в Петербурге покинула Россию

фото ЗакС политика "Мне грустно и больно": Экс-глава штаба Навального* в Петербурге покинула Россию

Бывшая глава петербургского штаба Навального* (ФБК*) Ирина Фатьянова известила, что вынуждена была уехать из России: окончательно на её решение повлияло дело активистки из Уфы Лилии Чанышевой.

"Прошла уже почти неделя, как я не в России, но я пишу этот пост только сейчас. Скажу честно: мне грустно и больно. В России у меня осталось всё", - делится переживаниями Фатьянова у себя в телеграм-канале.

Соратница оппозиционера, напомним, пыталась принять участие в выборах в Законодательное собрание Петербурга, однако даже после получения регистрации её решили снять. ЗАКС.Ру рассказывал об этой истории.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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