"Мне грустно и больно": Экс-глава штаба Навального* в Петербурге покинула Россию

Бывшая глава петербургского штаба Навального* (ФБК*) Ирина Фатьянова известила, что вынуждена была уехать из России: окончательно на её решение повлияло дело активистки из Уфы Лилии Чанышевой.
"Прошла уже почти неделя, как я не в России, но я пишу этот пост только сейчас. Скажу честно: мне грустно и больно. В России у меня осталось всё", - делится переживаниями Фатьянова у себя в телеграм-канале.
Соратница оппозиционера, напомним, пыталась принять участие в выборах в Законодательное собрание Петербурга, однако даже после получения регистрации её решили снять. ЗАКС.Ру рассказывал об этой истории.
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.