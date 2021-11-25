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Новости 22:32

Задержанных после фем-акции журналистов отпустили после дачи объяснений

фото ЗакС политика Задержанных после фем-акции журналистов отпустили после дачи объяснений

Журналисты Никита Адищев, Сергей Кагермазов и Андрей Бок, которых задержали вечером 25 ноября после акции петербургских феминисток, вышли из 1-го отдела полиции после дачи объяснений, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Сейчас в отделе остаются задержанные участницы акции: Леля Нордик, Полина Титова, Марина Ширяева и Марина Сингх. Что им вменяется - неизвестно. 

Ранее в этот вечер активистки установили в сквере возле Фонарного моста импровизированную статую, обклеенную заголовками о случаях насилия над женщинами. Они посвятили перфоманс международному дню борьбы с гендерным насилием. 

Константин Леньков


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