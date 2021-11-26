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Новости 9:00

Число погибших в шахте в Кузбассе выросло до 52

фото ЗакС политика Число погибших в шахте в Кузбассе выросло до 52

Задымление в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, случившееся накануне, унесло жизни уже по меньшей мере 52 человек, включая шестерых спасателей, сообщил минувшей ночью"Интерфакс" со ссылкой на администрацию Беловского городского округа. Горняки задохнулись угарным  газом. Это же подтверждается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева, который называет в качестве наиболее вероятной причины катастрофы взрыв метано-воздушной смеси.

Врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что обследование шахты требует предельной аккуратности во избежание нового взрыва газа и что на это уйдет как минимум несколько дней.

"[Горноспасатели] берут пробы воздуха, чтобы определить, есть ли угроза взрыва или нет. Вчера она была", - произнес он утром 26 ноября.

Тем временем региональная прокуратура установила нарушения в сфере промышленной безопасности и охраны труда на шести шахтах в Кузбассе, возбудив 28 административных дел. Накануне СК возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Директора "Листвяжной" и его заместителя задержали.

Власти региона решили объявить трехдневный траур.


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