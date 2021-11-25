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Новости 19:25

В шахте в Кузбассе нашли тела трех пропавших спасателей

фото ЗакС политика В шахте в Кузбассе нашли тела трех пропавших спасателей

В шахте "Листвяжная" в Кузбассе нашли тела трех горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции, передает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты. 

Судьба остальных спасателей из этого звена пока неизвестна. Таким образом, число жертв аварии в шахте возросло до 14 человек.

Утром 25 ноября в одном из вентиляционных штреков шахты произошел взрыв с последующим задымлением. Оставшиеся горняки не могли сами выйти из-за сильного задымления.

СК возбудил уголовное дело. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.


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