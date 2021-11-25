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Новости 17:31

В Кемеровской области объявили траур по погибшим при аварии в шахте горнякам

фото ЗакС политика В Кемеровской области объявили траур по погибшим при аварии в шахте горнякам

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по погибшим при аварии в шахте "Листвяжная", сообщается на сайте администрации Кузбасса.

"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", — приводят в администрации слова Цивилева.

В траурные дни в регионе приспустят государственные флаги России, Кузбасса и муниципалитетов, отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Утром 25 ноября в одном из вентиляционных штреков шахты произошел взрыв с последующим задымлением. 11 человек погибли. Оставшиеся горняки не могут сами выйти из-за сильного задымления. СК возбудил уголовное дело.


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