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"Быть реалистами": Беглов нацелен на достижение коллективного иммунитета к COVID-19 к середине января

фото ЗакС политика "Быть реалистами": Беглов нацелен на достижение коллективного иммунитета к COVID-19 к середине января

Петербургский губернатор Александр Беглов, оценивая ход прививочной кампании и общую эпидемиологическую обстановку в городе, заявил, что при сохранении статус-кво можно достичь коллективного иммунитеа к коронавирусу уже к середине января.

"По нормативам, которые установил Минздрав, мы должны привить 3,5 млн человек — это 80% населения города. Сегодня привиты 67%. Если быть реалистами, мы планируем выйти на эти рубежи к 15 января. Но очень многое зависит от жителей", - рассудил он в эфире телеканала "78".

Напомним, накануне в Смольном решили отложить введение обязательных QR-кодов при посещении заведений общепита, торговых центров, культурных учреждений и непродовольственных магазинов до 27 декабря. В числе аргументов назывались хорошие темпы прививочной кампании и связанное с ними нежелание мешать людям спокойно завершить вакцинацию.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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