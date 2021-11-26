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Новости 10:11

В связи с трагедией в кузбасской шахте возбудили еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика В связи с трагедией в кузбасской шахте возбудили еще одно уголовное дело

После гибели как минимум 52 человек в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области региональное управление СК возбудило новое дело, на этот раз против двух инспекторов беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора. Им вменяют халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК).

Следствие предполагает, что задержанные фигуранты дела игнорировали свои обязанности по надзору за производственной безопасностью, составляя при этом "правильные" акты о проверке объекта.

Напомним, по предварительной версии причина катастрофы со смертельным отравлением горняков и спасателей угарным газом состоит во взрыве метанно-воздушной смеси.

Накануне СК возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), в рамках которого задержали руководство шахты. Кроме того, проверка прокуратуры выявила, что нарушения промбезопасности имеются на шести шахтах в регионе, из-за чего открыли 28 административных производств.

Администрация области объявила трехдневный траур.


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