Экс-депутат Никольский отказался от участия в конкурсе на место омбудсмена

На заседании комитета по законодательству парламента Петербурга депутат Константин Чебыкин сообщил, что один из кандидатов в уполномоченные по правам человека отказался от претензий на должность, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В разговоре с изданием Чебыкин уточнил, что речь идет о бывшем парламентарии Евгении Никольском.

Его кандидатуру в числе прочих одобрила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, добавил действующий депутат. Он отметил, что Никольский снял свою кандидатуру по личным обстоятельствам.

Напомним, Никольский был депутатом Законодательного собрания шестого созыва и представлял партию "Единая Россия". В новый созыв он не прошёл.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 1 декабря должны выбрать нового уполномоченного по правам человека. Прежний омбудсмен Александр Шишлов в сентябре 2021 года стал членом городского парламента.

Всего желание стать уполномоченным изъявили 11 человек, но один из кандидатов поздно подал документы. С остальными претендентами депутаты пообщались 22 ноября.

София Саттарова