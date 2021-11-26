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Новости 11:25

Экс-депутат Никольский отказался от участия в конкурсе на место омбудсмена

фото ЗакС политика Экс-депутат Никольский отказался от участия в конкурсе на место омбудсмена

На заседании комитета по законодательству парламента Петербурга депутат Константин Чебыкин сообщил, что один из кандидатов в уполномоченные по правам человека отказался от претензий на должность, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В разговоре с изданием Чебыкин уточнил, что речь идет о бывшем парламентарии Евгении Никольском. 

Его кандидатуру в числе прочих одобрила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, добавил действующий депутат. Он отметил, что Никольский снял свою кандидатуру по личным обстоятельствам. 

Напомним, Никольский был депутатом Законодательного собрания шестого созыва и представлял партию "Единая Россия". В новый созыв он не прошёл. 

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 1 декабря должны выбрать нового уполномоченного по правам человека. Прежний омбудсмен Александр Шишлов в сентябре 2021 года стал членом городского парламента. 

Всего желание стать уполномоченным изъявили 11 человек, но один из кандидатов поздно подал документы. С остальными претендентами депутаты пообщались 22 ноября. 

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Никольский Евгений Владимирович 
Чебыкин Константин Александрович 

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