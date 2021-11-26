Чиновники хотят засудить собственника нового здания возле станции Удельная

Комитет Смольного по контролю за имуществом в ближайшее время обратится с иском в суд, добиваясь признания незаконным возведение дома 35-37Б по Фермскому шоссе. Появившийся в 2010-х годах на месте одного из двух пострадавших от пожара деревянных зданий, новый дом был построен без какой-либо разрешительной документации, передает строительное издание "Канонер".

Ответчиком будет выступать ООО "Стронг", взявшая у города земельный участок в аренду до начала 2030-х годов. В случае, если за ним признают неправоту, собственника, по всей видимости, обяжут снести сооружение.

Примечательно, что арендатор преподнес новое строение как результат капитального ремонта горевшего, а потом снесенного им же в 2019 году дореволюционного дома. Прошлой осенью при загадочных обстоятельствах ночью сгорело соседнее деревянное здание по адресу Фермское шоссе, 35-37.