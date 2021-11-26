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Новости 14:12

Участнице фем-акции Нордик вменяют повторное нарушение правил проведения митинга

фото ЗакС политика Участнице фем-акции Нордик вменяют повторное нарушение правил проведения митинга

Полицейские переписали протокол в отношении феминистки Лёли Нордик, задержанной 25 ноября в Петербурге после перфоманса против гендерного насилия. Нордик вменяют повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия, сообщила ЗАКС.Ру адвокат "Апологии протеста" Мария Зырянова. 

По ч. 8 ст. 20.2 КоАП Нордик грозит административный арест до 30 суток или штраф до 300 тысяч рублей. 

Ранее на четверых задержанных — Нордик, Полину Титову, Марину Ширяеву и Марину Сингх — составили протокол за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Эта статья предусматривает арест до десяти суток или штраф до 30 тысяч рублей. 

Вечером 25 ноября девушки установили в сквере возле Фонарного моста статую, покрытую вырезками из статей о насилии против женщин. Перфоманс посвятили  международному дню борьбы с гендерным насилием. После него силовики задержали семерых человек. Кроме участниц мероприятия, в 1-й отдел полиции доставили троих журналистов, работавших на акции. Их отпустили после дачи объяснений. Задержанные активистки остались в отделе на ночь до суда.

 

Константин Леньков


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