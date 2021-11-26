Лига безопасного интернета призвала отказаться от повсеместного введения QR-кодов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выступая на заседании Общественной палаты, подвергла критике широко обсуждаемый правительственный законопроект о повсеместном введении QR-кодов. По ее мнению, у государства есть риск столкнуться с серьезным общественным отпором и даже уличными волнениями, причины которых Мизулина тоже может понять. Она также призывает не отождествлять убежденных антиваксеров и противников QR-кодов, последние для нее - "традиционное консервативное большинство, которое является патриотами нашей страны ".

"Добровольность - значит проведение вакцинации после медосмотра и решения этого вопроса по совету врача. Не каждый россиянин имеет качественную медицинскую помощь и доступ к такого рода медицинской помощи, поэтому многие люди и бояться делать прививку", - приводит один из доводов Мизулиной "Интерфакс".

Опасения людей из-за возможной утечки личных данных при "QR-кодизации" она тоже считает обоснованными. Наконец, вслед за депутатом Петром Толстым глава Лиги безопасного интернета констатировала, что информационная кампания, призванная мотивировать россиян вакцинироваться, провалена. Резюмируя, Мизулина призвала депутатов Госдумы не голосовать за закон о QR-кодах.

Напомним, что резонансная инициатива, закрывающая вход всем не привитым от коронавируса в большинство общественных мест, до середины декабря рассматривается законодательными собраниями регионов. Тем временем, в регионах вовсю протестуют против нее, иногда даже пытаясь ворваться в административные здания.