Сертификаты переболевших коронавирусом продлят до года автоматически

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам заседания Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заявил, что срок действия сертификатов, которые выдаются переболевшим коронавирусом россиянам, будет автоматически продлен до одного года с момента выздоровления, передает "Интерфакс".

"По сертификату переболевшего. Сертификат будет автоматом продлен для всех, у кого было заболевание в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления", - сказал Мурашко.

По словам Мурашко, сейчас вносятся изменения в документы и программное обеспечение, отвечающее за выдачу QR-кодов.

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификатов для переболевших до года. Это предложение поддержал президент Владимир Путин.