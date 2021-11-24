Срок действия сертификата для переболевших коронавирусом продлили до одного года

Президент Владимир Путин, участвующий в совещании, которое посвящено пандемии коронавируса, одобрил идею продления до одного года срока действия сертификата, который выдают переболевшим COVID-19. С предложением удвоить срок его действия перед этим выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Соответствующие изменения будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших", - приводит слова чиновницы "Интерфакс".

Кроме того, на совещании Голикова озвучила один из актуальных статистических показателей. Так, по ее данным, из всех переболевших коронавирусом россиян с 0,74% граждан заражение случилось повторно.