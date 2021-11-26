Свидетель по делу Юрия Хованского эмигрировал из России

Видеоблогер Дмитрий Ларин, проходящий свидетелем в уголовном деле против другого блогера, Юрия Хованского, объявил о своем отъезде из России. Об этом он объявил в гостях у YouTube-канала "Люди PRO". Своим новым местом жительства молодой человек выбрал индонезийский остров Бали. Эмиграцию Ларин объяснил усилившимся давлением на медийных персон со стороны правоохранительной машины, упомянув, в частности, рэпера Моргенштерна.

Напомним, что Хованского преследуют по статье об оправдании терроризма: ему инкриминируют провокационную песню, исполненную девять лет назад в одном из стримов и посвященную теракту в театральном центре на Дубровке. С лета он находится в "Крестах", посылая оттуда все более пессимистичные записки. Согласно последней из них, следствию удалось удалось надавить на одного из свидетелей, чтобы скандальная песня предстала в материалах дела как якобы сочиненная в 2017 году. Таким образом остается возможность реального срока для Хованского: по его статье можно получить до семи лет колонии. Почти сразу после задержания и ареста Хованский признался в оправдании терроризма и раскаялся за свое сочинение, но пока это никак ему не помогло.

фото: Люди PRO / YouTube (скриншот)