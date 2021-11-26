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Новости 18:30

Суд в Москве оштрафовал "Эхо Москвы" еще на 160 тысяч рублей за упоминание организаций без маркировок

фото ЗакС политика Суд в Москве оштрафовал "Эхо Москвы" еще на 160 тысяч рублей за упоминание организаций без маркировок

Пресненский суд Москвы оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" и главреда сайта Виталия Рувинского на 176 тысяч рублей за упоминание запрещенных организаций без маркировки, передает ТАСС.

В отношении ЗАО "Эхо Москвы" как на юрлицо было составлено четыре протокола по ч. 2 ст. 13.15 КоАП (распространение информации об организации, включенной в перечень объединений, в отношении которых принято решение о ликвидации, без указания соответствующей информации). Еще четыре протокола составили на Рувинского как на должностное лицо. Ему назначили штраф в 16 тысяч рублей, радиостанции - 160 тысяч.

В октябре суд штрафовал "Эхо Москвы" и Рувинского на полмиллиона рублей по 24 протоколам. Тогда радиостанции вменяли упоминание НКО-иноагентов без маркировки.


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