Россия ограничит въезд иностранцев из стран южной Африки и Гонконга

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранцев из стран Африки и Гонконга из-за выявленных там случаев заражения нового штамма коронавируса, передает РИА "Новости".

Ограничения коснутся таких стран, как ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намбия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини и Танзания.

Ранее стало известно, что в Африке выявлен новый штамм коронавируса - B.1.1.529, случаи заражения им также зафиксированы в Израиле и Гонконге. Ученые опасаются, что из-за большого количества мутаций этот штамм может оказаться невосприимчим к вакцинам и оказаться опаснее штамма "дельта", распространенного сейчас, в том числе, в России.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты оценивают эффективность вакцин против новых штаммов.