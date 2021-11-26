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Новости 19:53

Суд в Петербурге арестовал бизнесмена Ебралидзе до конца декабря

фото ЗакС политика Суд в Петербурге арестовал бизнесмена Ебралидзе до конца декабря

Куйбышевский суд Петербурга арестовал миллиардера Александра Ебралидзе по делу о хищении денег Констанс-банка, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сроки ареста - до 23 декабря. По данным суда, следствие нашло в рабочем кабинете Ебралидзе электронную переписку, которая указывает на то, что бизнесмен знал об организации заказных убийств.

Адвокаты миллиардера просили отказать в удовлетворении ходатайства следствия. По их мнению, оно основано только на показаниях экс-председателя правления "Констанс-банка" Эльдара Дыгова: защита считает, что тот якобы оговаривает Ебралидзе, чтобы уменьшить свою роль. Адвокаты приобщили множество благодарностей и положительных характеристик, в том числе от настоятелей церквей и монастырей.

Ранее суд арестовал Дыгова по тому же делу.

Ебралидзе, Дыгова и Тимура Дыгова обвиняют в нарушении ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По версии следствия, в 2016 миллиардер организовал хищение 2,9 млрд рублей, хранившихся в "Констанс-банке". Из-за недосчета этой суммы Центробанк вскоре отозвал лицензию банка.


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