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Новости 10:20

Володин обозначил готовность прислушаться к комментариям в Telegram о введении QR-кодов

фото ЗакС политика Володин обозначил готовность прислушаться к комментариям в Telegram о введении QR-кодов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин, на неделе создавший специальный пост в своем Telegram-канале, который посвящен законопроекту о повсеместном введении QR-кодов в России, сообщил, что будет изучать реакции прокомментировавших его людей. По состоянию на утро 27 ноября к тексту, для которого специально была включена возможность публичной обратной связи, оставлено свыше 609 тысяч комментариев. Далеко не каждый из них выдержан в уважительном тоне. По признанию Володина, он не рассчитывал на столь серьезный интерес пользователей интернета, имеет желание учесть проявившее себя таким образом общественное мнение, но сам осилить массив комментариев не в состоянии.

"Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены. Спасибо, что высказали свою позицию. Планирую и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей", - написал единоросс в свежем посте.

Напомним, что резонансная инициатива, из-за которой в некоторых регионах происходят уличные волнения, до середины декабря рассматривается региональными законодательными органами власти. Накануне против принятия ее депутатами Госдумы выступила Лига безопасного интернета с Екатериной Мизулиной во главе.


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