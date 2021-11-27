Двух петербургских фем-активисток оштрафовали за "памятник" жертвам гендерного насилия

Суд в Петербурге счел перформанс четырех фем-активисток, установивших 25 ноября символический "памятник" всем пострадавшим от мужского насилия женщинам, несогласованным митингом. Двум участницам акции, Марине Ширяевой и Полине Титовой, присудили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщает Telegram-канал ПЬЯTNIЦА, Марину Сингх и Лёлю Нордик все еще удерживают в отделе полиции № 1.

"Памятник", легший в основу перформанса, представлял собой женский манекен, обклеенный газетными вырезками с новостями о насилии над женщинами. Акция в Международный день борьбы с гендерным насилием была примечательна также тем, что вместе с непосредственными инициаторами и участниками действия в отдел полиции увезли трех журналистов для дачи неких объяснений.