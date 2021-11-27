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Новости 16:51

Петербуржцы снова организовали живую цепь в защиту портрета Хармса на доме писателя

фото ЗакС политика Петербуржцы снова организовали живую цепь в защиту портрета Хармса на доме писателя

Возле дома 11 по улице Маяковского в Петербурге, фасад которого хотят избавить от полюбившегося жильцам портрета писателя Даниила Хармса, вновь выстроилась группа протестующих против этой инициативы администрации Центрального района.

Как и ранее в ноябре, активисты, взявшись за руки, образовали живую цепь, символически защищая угол дома, который стал предметом судебного разбирательства. Трансляцию события вел портал Activatica. Это уже третья подобная акция за месяц.

Накануне депутат Борис Вишневский опубликовал неутешительные для него ответы чиновников относительно судьбы портрета: они продолжают настаивать на формулировке, что изображение не было согласовано с КГА. Судьба граффити пока туманна.


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