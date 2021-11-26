Вишневского не устроил ответ чиновников о портрете Хармса на доме писателя

Петербургский губернатор Александр Беглов и администрация Центрального района, отвечая на вопросы о граффити с портретом Даниила Хармса, которому грозит уничтожение, прибегли к схожей аргументации: оба письма выложил в своем Telegram-канале депутат Борис Вишневский. Чиновники напоминают о том факте, что рисунок не согласован с КГА. Более того, в ответах указывается, что якобы до сих пор нельзя установить отношение большинства собственников жилья в доме 11 по улице Маяковского к портрету Хармса на его фасаде. Последний довод Вишневский опровергает.

"Администрацию района никто НЕ ОБЯЗЫВАЛ направлять иск в суд. Немало изображений на фасадах домов в Петербурге прекрасно существуют, и никто не судится, чтобы их закрасили. Но нет, в суд все-таки пошли, якобы – из-за "поступления жалоб от жителей" (я хочу видеть этих жителей – их имена никому не известны, а жалобы на портале "Наш Санкт-Петербург", как известно, анонимны)", - добавляет депутат, признаваясь, что причины такой активности ему не совсем понятны.

Теперь "яблочник" попытается помочь сохранению произведения иным способом: попробует пролоббировать изменение правил благоустройства, еще раз написав Беглову. Ранее губернатор говорил Вишневскому, что в Смольном понимают значимость фигуры писателя-абсурдиста и что районные чиновники готовы пойти на мировое соглашение.

На прошедших выходных у дома Хармса прошла акция в защиту портрета.