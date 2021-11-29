Путин поручил губернаторам взять под личный контроль темпы вакцинации в регионах

Владимир Путин рекомендовал губернаторам взять под личный контроль темпы вакцинации населения от COVID-19 и усилить противоэпидемические меры. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Указывается, что речь идет о рекомендациях в адрес глав субъектов Федерации относительно введения и соблюдения ограничительных мер в конкретном регионе с тем, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, что Петербург преодолел 2,5-миллионный рубеж по числу вакцинированных от ковида. В актуальные планы Смольного входит достичь коллективного иммунитета петербуржцев (вакцинации 80% населения) к 15 января 2022 года.