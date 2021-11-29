Znak.com: Чиновники зовут Моргенштерна обратно в Россию для сотрудничества с Кремлем на выборах

Рэперу Моргенштерну, об отъезде которого из России стало известно на минувшей неделе, поступило предложение вернуться из администрации президента, передает Znak.com со ссылкой на информированный источник. В планы Кремля входит использовать его огромную популярность среди молодежи в своих интересах ближе к следующим президентским выборам. Если же рэпер вернется и откажется сотрудничать с властью, то, по данным собеседника издания, у знаменитости могут возникнуть проблемы с законом.

"Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо", - приводится цитата источника.

По словам собеседника издания, курирует переговоры с рэпером, в частности, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Концертный директор Моргенштерна Табриз Шахиди, комментируя инфоповод, счел, что в переговорах с властью нет "ничего постыдного".

Напомним, что нынешней осенью творчеством исполнителя заинтересовался СК, став изучать его на предмет пропаганды употребления наркотиков среди несовершеннолетних. На прошлой неделе глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что рэпер "по сути, торгует наркотиками в социальных сетях". После этого стало известно, что Моргенштерн находится не в России, а его концерты на некоторых площадках отменяются.

Отметим также, что доследственная проверка велась также из-за интервью Моргенштерна, в котором он усомнился в целесообразности ежегодного широкого празднования Дня Победы.