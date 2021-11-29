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Новости 15:53

Красноярскую активистку оправдали по делу о демонстрации буквы "Н" в соцсетях

фото ЗакС политика Красноярскую активистку оправдали по делу о демонстрации буквы "Н" в соцсетях

Суд в Красноярске вынес оправдательный вердикт по делу в отношении Натальи Петеримовой, которой вменяли демонстрацию экстремистской символики на собственной странице в социальной сети. Под таковой символикой понималась буква "Н" в виде двух восклицательных знаков, часто используемая сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В суде рассматривали протокол, составленный в конце сентября по ст. 20.3 КоАП, передает Telegram-канал "Апология". Интересы Петеримовой представлял адвокат Владимир Васин.

Изучая аккаунт активистки в Instagram, силовики насчитали три фотографии, опубликованные в 2018-2021 годах с "восклицательной" буквой "Н".

Напомним, что структуры Навального признали экстремистскими и запретили в РФ в июне нынешнего года, в связи с чем они в срочном порядке самораспустились. Это не мешает государству заниматься преследованием "навальнистов" за их деятельность, имевшую место до запрета и самороспуска структур.


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