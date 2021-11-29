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Новости 17:06

Снегопад лишил электричества три сотни поселений в Псковской области

фото ЗакС политика Снегопад лишил электричества три сотни поселений в Псковской области

В Псковской области по причине бурных метелей остались без электричества 287 населенных пунктов. Такие данные по состоянию на 15:00 привел официальный Telegram-канал администрации региона. Суммарно в этих поселениях проживает более трех тысяч человек. 

Аварии чаще всего возникают из-за налипания обильного снега на электропровода. Устраняют неполадки 48 бригад специалистов, в частности, переключающих дома и учреждения на резервные источники питания. В наибольшей степени от метели 29 ноября пострадали Печорский, Бежаницкий, Новосокольнический и Локнянский районы.

Отметим, что в Петербурге 29-30 ноября тоже прогнозировали снегопады при заметных ночных похолоданиях, и эти обещания пока сбываются.


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