Снегопад лишил электричества три сотни поселений в Псковской области

В Псковской области по причине бурных метелей остались без электричества 287 населенных пунктов. Такие данные по состоянию на 15:00 привел официальный Telegram-канал администрации региона. Суммарно в этих поселениях проживает более трех тысяч человек.

Аварии чаще всего возникают из-за налипания обильного снега на электропровода. Устраняют неполадки 48 бригад специалистов, в частности, переключающих дома и учреждения на резервные источники питания. В наибольшей степени от метели 29 ноября пострадали Печорский, Бежаницкий, Новосокольнический и Локнянский районы.

Отметим, что в Петербурге 29-30 ноября тоже прогнозировали снегопады при заметных ночных похолоданиях, и эти обещания пока сбываются.